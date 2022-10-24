Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıldönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanan İzmit Belediyesi, şarkıcı Emir Can İğrek’i sevenleriyle buluşturacak. 4 gün boyunca sürecek olan etkinlikler de ise aynı anda bin kişi zeybek oynayacak.

Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıldönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanan İzmit Belediyesi, şarkıcı Emir Can İğrek’i sevenleriyle buluşturacak. 4 gün boyunca sürecek olan etkinlikler de ise aynı anda bin kişi zeybek oynayacak.

İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu yıl da İzmitlilerle birlikte kutlamaya hazırlanıyor. Birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı kutlama programları İzmit’in farklı noktalarında gerçekleşecek. İzmit Belediyesi öncülüğüyle gerçekleşecek etkinliklerle İzmitliler bayram coşkusunu zirvede yaşayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 27 Ekim Perşembe günü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi ortaklığıyla Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde ziyarete açılacak sergi ile başlayacak. ‘Cumhuriyet ve Biz’ adlı sergi 4 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. İzmit Belediyesi Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençleri yarışma ve turnuvalarda bir araya getirecek. 28 Ekim Cuma günü saat 17.00’de İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Yarışları” düzenlenecek. 29 Ekim Cumartesi günü Aso Esports Arena’da saat 10.00’da İzmit Belediyesi Esports Cumhuriyet Turnuvası ve Kocaeli Üniversitesi 29 Ekim Özel Valorant turnuvası düzenlenecek. İzmit Belediyesince düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde bin kişi zeybek oynayacak. Zeybek performansı 29 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleşecek. 29 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da İzmit Belediyesi önünden başlayacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı geceyi aydınlatacak. Belediye önünden başlayacak olan Fener Alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü ile vatandaşlar ellerinde meşaleler ile İzmit Kent Meydanı’na yürüyecek.

Birbirinden güzel etkinliklerin yer alacağı kutlama programları özellikle gençlerin sevdiği ve son zamanlarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken ünlü şarkıcı Emir Can İğrek konseriyle taçlanacak. Emir Can İğrek, en sevilen şarkılarını 29 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.30’da İzmit Kent Meydanı’nda İzmitlilerle birlikte söyleyecek. Dolu dolu geçecek kutlamalar 30 Ekim Pazar günü spor severlerin yapacağı bisiklet turu ile devam edecek. Bisiklet turu, 30 Ekim Pazar günü saat 09.00’da Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti’nde başlayarak İzmit Kent Merkezi’nde noktalanacak.