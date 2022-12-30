Yılbaşına son bir gün kala Eminönü’nde alışveriş yoğunluğu devam ediyor. Eminönü esnafı, vatandaşın kuruyemiş gibi ürünlere talep gösterdiğini belirtirken, vatandaşlar ise genelde lokum, kuruyemiş ve sucuk çeşitlerine yöneliyor.

Yılbaşına son bir gün kala Eminönü’nde alışveriş yoğunluğu devam ediyor. Eminönü esnafı, vatandaşın kuruyemiş gibi ürünlere talep gösterdiğini belirtirken, vatandaşlar ise genelde lokum, kuruyemiş ve sucuk çeşitlerine yöneliyor.

Yılbaşı alışverişinin vazgeçilmez yerlerinden olan Eminönü’nde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Yılbaşı gecesini evde geçirmek isteyen vatandaşlar tercihini lokum, kuruyemiş ve sucuk gibi ürünlerden yana kullanıyor. Eminönü esnafı ise yılbaşı nedeniyle satışlarda artış olduğunu söylüyor. Eminönü’ndeki yaşanan yoğunluk yılbaşı gününe kadar süreceği belirtiliyor.

“Yılbaşının son günü yoğunluk daha da artacaktır”

Yılbaşı yoğunluğunun başladığını belirten Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, “Satışlarımız normal güne göre arttı. Vatandaşlar genelde kuruyemiş çeşitlerine yöneliyor, bunların içinde fındık, Antep fıstığı, kaju, ceviz, lokum ve sucuk çeşitlerinden alıyor. Fiyatlarımız iki ay önceyle aynı. Fındık 270 TL, Badem 410 TL, ceviz 340 TL gibi fiyatlarla satıyoruz. Eminönü yarın büyük ihtimalle daha yoğun olacak. Yılbaşını yurt dışında kutlayacak olan turistler buradan alışveriş yapıp yurt dışına götürüyorlar. Yeni yılda herkese sağlık huzur mutluluk diliyorum” şeklinde konuştu.

“Eminönü’ne kuruyemiş almaya geldik”

Yurt dışından yılbaşı için alışverişe geldiğini belirten vatandaş Bahadır Özaynacı, “Normalde yılbaşı için gelmiyorum ama bu sene denk geldi. Eminönü çok yoğun bizlerde kuruyemiş almaya geldik. Ailemiz ile beraber birlikte gireceğiz yılbaşına. Herkese yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur diliyorum” dedi.

Yılbaşı alışverişine geldiğini belirten vatandaş Havva Yar, “Kuruyemiş, hediyelik eşya, kahvaltılık gibi ürünler almaya geldik. Bu sene biraz fiyatlar yüksek. Daha tam alışverişimiz bitmedi biraz daha gezip alışverişi tamamlayacağız” diye konuştu.