Ramazan Ayı’na sayılı günler kala Eminönü’nde yaşanan alışveriş telaşı havandan görüntülendi. Eminönü’nde esnaflık yapan Erdal Yusufoğlu “Cumartesi, pazar günü güzeldi. Dün yoğunluk yoktu ama bugün daha fazla yoğunluk var” dedi.

Ramazan ayına kısa bir süre kala vatandaşlar iftar ve sahur için alışveriş yapmaya başladı. Ramazan alışverişi denince ilk akla gelen yer olan tarihi Mısır Çarşısı ve Eminönü’nde yoğunluk yaşandı. Ramazan için peynir, zeytin gibi kahvaltılık ürünler ve hurma almak isteyenler Mısır Çarşısına akın etti. Çarşı esnafı satışların iyi olduğunu belirtti. Yabancı turistlerinde tezgahlarda bulunan ürünlere yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Yoğunluk havadan dron ile görüntülendi.

“Satışlar iyi bir problem yok”

Eminönü’nde esnaflık yapan Erdal Yusufoğlu “Cumartesi, pazar günü güzeldi. Dün yoğunluk yoktu ama bugün daha fazla yoğunluk var. Yarın ve çarşamba günleri daha fazla kalabalık olur. Satışlar iyi bir problem yok. Zeytin, beyaz peynir alıyorlar” dedi.

“Yoğunluk çok iyi”

Esnaflık yapan Hasan Akbulut “ Yoğunluk çok iyi. Fiyatlarımız 100 ve 300 lira kadar çıkıyor. Kudüs, Ürdün, Medine hurmamız var. Çeşit çeşit hurmalarımız var” şeklinde konuştu.