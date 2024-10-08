İstanbul Boğazı’nda suyun üzerinde yaralı olan martının imdadına iki hayvansever yetişti. Can yeleklerini giyip vapur trafiğinin en yoğun olduğu Eminönü iskelesinin 15 metre açığına kadar jet ski ile yanaşan iki can yelekli hayvansever uçamayan martıyı alıp tedaviye götürdü.

Eminönü - Bursa Deniz Otobüsleri İskelesinde geminin kalkmasını bekleyen bir yolcu da bu hassas anları cep telefonu ile görüntüledi. Denizde iken uçamadığını fark ettikleri martıyı alan iki hayvansever, jet skiyle gelip denizden martıyı aldı. Can yeleklerini giyip onlarca vapurun hareket ettiği Eminönü iskelesinin 15 metre açığına kadar gelen hayvanseverler, denizden kanatlanamayan martıyı yanlarına alarak tedavi ettirmeye götürdü.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı’nda meydana geldi. Yaralı martı uçamadığı için denizin üzerinde çırpınmaya başladı. Martının yardım bekleyen hali iki hayvan severin dikkatini çekti. Harekete geçen vatandaşlar jet ski ile martının yanına gitti. Yaralı olan martıyı gören vatandaşlar, denizin üzerinden alarak tedavi ettirmeye götürdü. Martıya yardım eden hayvanseverlerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, uçamayan martıyı vatandaşların jet ski ile alarak uzaklaştıkları görülüyor. Kanat çırpabilen martının bir hayvan saldırısına uğramış olabileceği değerlendiriliyor.