Yılbaşına sayılı günler kala Eminönü esnafı son hazırlıklarını tamamladı. Tezgahlarda çeşitlilik dikkat çekti. Esnaf, önümüzdeki hafta yoğunluğun başlayacağını belirtti. Fiyatlarda ise geçen yıla göre yüksek artış yaşandı. En ucuz kuruyemişler arasında olan sarı leblebi 130 liradan satılıyor.

Yılbaşına sayılı günler kala Eminönü esnafı son hazırlıklarını tamamladı. Tezgahlarda çeşitlilik dikkat çekti. Esnaf, önümüzdeki hafta yoğunluğun başlayacağını belirtti. Fiyatlarda ise geçen yıla göre yüksek artış yaşandı. En ucuz kuruyemişler arasında olan sarı leblebi 130 liradan satılıyor.

Yılbaşına sayılı günler kala Eminönü’nde yılbaşı hareketliliği başladı. Esnafı ise yılbaşı için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl yılbaşı yoğunluğu eskiye nazaran seyrek olsa esnafın beklentisi son hafta iyi olması yönünde. Vatandaş yılbaşı öncesi kuruyemişe yönelirken, tezgahlarda bol çeşit kuruyemişin olması dikkat çekiyor. Eminönü esnafı ise fiyatların geçtiğimiz yıla göre 4’te bir oranında arttığını söyledi.

“Ceviz 280, Antep fıstığı 495 lira”

Yılbaşı öncesi hazırlıkların başladığını belirten Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, “Stoklarımızı tamamladık. Müşterilerimiz gelmeye başladı fakat genelde yılbaşına son bir hafta kala daha yoğun oluyoruz. Eski yılbaşlarını özlüyoruz. Yılbaşı akşamları için çerez olmazsa olmazlardan. Fiyatlar ise kilo olarak ceviz 280 - 340 TL, kaju 400 TL, Fındık 270 TL, Antep fıstığı 495 TL’den satıyoruz. Geçtiğimiz yıla göre kuruyemiş fiyatları yüzde 25 yükseldi. Genelde aileler tüketebilecekleri kadar alıyorlar. Ortalama 100’er gram karışık çerez alsalar 150 ile 200 TL arasında değişebilir” ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar uçuk"

Yılbaşı için Almanya’dan alışverişe geldiğini belirten vatandaş Yüksel Güven, “Bu yılbaşını İstanbul’da geçireceğim. O yüzden aile ile beraber geçireceğimiz için çerez aldım” dedi.

Yılbaşı için alışverişe geldiğini belirten başka bir vatandaş, “Fiyatlar uçuk. Yılbaşında aile ile beraber yemek için çerez aldım. Yılbaşı öncesi devamlı gelirim Eminönü’ne o yüzden bu yılda geldim” dedi.