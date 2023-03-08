İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Eminönü meydanında açılan stantta kadınlara ’KADES’ uygulamasını tanıttı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Eminönü meydanında açılan stantta kadınlara ’KADES’ uygulamasını tanıttı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadınlara ’KADES’ uygulamasını tanıttı. Kadına karşı şiddete olan farkındalığın artırılması, kadınların KADES uygulamasını korkmadan çekinmeden kullanmalarının sağlanması amacıyla Eminönü meydanında stant kuruldu. Polis ekipleri tarafından kadınlara broşürler dağıtılarak karanfil verildi. KADES uygulaması kadınların cep telefonuna indirilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlara, internet tarayıcısı üzerinden “Kadın Destek Uygulaması (KADES)” indirilerek T.C. kimlik numaraları girildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen aktivasyon kodu ile uygulama aktif hale getirildi. Şiddet mağduru kadınlar bu uygulama sayesinde acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabilecek.

“İhtiyacımız olduğu takdirde çekinmeden kullanırız”

Polislerden broşür alan Necla Aydın, “Bir bakıp, düşüneceğim. İnşallah gerek duymayız. Kadın olmak, çocuk olmak gerçekten zor. Okuyup incelerim. Gerekli duyarsam indiririm” dedi. KADES uygulamasını telefonuna indiren bir kadın ise, “İnşallah ihtiyacımız olmaz. Olduğu takdirde çekinmeden kullanırız” diye konuştu.