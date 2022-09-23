Eminönü’nde bulunan İstanbul’un simgelerinden simitçi heykelinin bronz simitleri çalındı. Çalınan bronz simitlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Eminönü’nde bulunan İstanbul’un simgelerinden simitçi heykelinin bronz simitleri çalındı. Çalınan bronz simitlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Fatih Belediyesi tarafından yaptırılan Eminönü Yeni Camii Meydanı’nda bulunan simitçi heykelinin bronz simitleri çalındı. Eminönü’nün simgelerinden biri olan simitçi heykelinin tepsisinde bulunan simitlerin ne zaman çalındığıyla ilgili net bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi. Eminönü’ne gezmek için gelen vatandaşlar da bronz simitlerin çalınmasına tepki gösterdi.

"Gelse ben ona simit parası verirdim’’

Ailesiyle Eminönü’ne gezmeye gelen Ertuğrul Baltacı, "Vallahi ne diyeyim? Bizim milletin saçmalığı. Buradaki simit de çalınırsa bilmiyorum artık. Bir şey diyemiyorum. Ayıp yani, şuradaki simit çalınır mı? Gelse ben ona simit parası verirdim. Çalmaları hiç hoş bir şey değil. Belediyemiz ne güzel buraya güzel bir şey yapmış, çalınması hiç iyi bir şey değil. Bunu şiddetle kınıyorum’’ dedi.

Türkiye’ye tatile geldiğini söyleyen Gülşah Deveci, "Olmaması gereken bir şey. Ben buraya yurt dışından tatil yapmak için geldim. Çalınması çok yanlış bir durum. Bir de manevi değeri yüksek olan bir şey. O yüzden böyle bir şeyin yapılmaması gerekiyordu" şeklinde konuştu. Simit heykellerinin çalınmasına üzüldüğünü dile getiren bir vatandaş ise, "Çok üzüldük, bu ülke için güzel bir sempatiydi. Sık sık resimler çekiniliyordu. Ne yapmak istiyorlar anlamadık. Alıp götürdüler. Buradan her geçtiğimde üzülüyorum." ifadelerini kullandı. Çalınan bronz simitlerin bulunması için çalışma başlatıldı.