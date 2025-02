Eminönü’nde Mısır Çarşısı’nın yanındaki 5 katlı restoranda yangın çıktı. Restoran alevlere teslim olurken, olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri hem içeriden hem dışarıdan yaptıkları müdahale ile yangını kontrol altına aldı. Olay yerinde inceleme yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Herhangi bir can kaybı ve yaralı yok. Herhangi bir yere sıçramadan yangın söndürüldü. Mahsur kalan ve aranan kimse yok" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Eminönü’nde Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak’ta Mısır Çarşısı’nın yanında bulunan 5 katlı restoranda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bacadan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangın paniğe neden olurken, o sırada içeride bulunan müşteriler kendilerini can havliyle dışarı attı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Alevlerin yan taraftaki binaya sıçramaması için büyük çaba harcandı. Alevler hem içeriden hem de dışarıdan yapılan müdahaleyle söndürülürken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yan taraftaki kafeteryada çalışan Kadir Dilekçi, "Yangın yan taraftaki havalandırmadan çıktı. Duman çıkmaya başladı. Biz kendimizi dışarı attık. Kedi şirketin kedisi, onu da kurtardık. Bir kediyi çıkaramadık" dedi.

"Herhangi bir can kaybı ve yaralı yok"

Olay yerinde inceleme yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Basın son dakika olarak ‘Mısır Çarşısı’nda yangın çıktı’ dedi. Yangın, Mısır Çarşısı’nda çıkmadı. Mısır Çarşısı sağ tarafımızda. Mısır Çarşısı’nın yan tarafındaki işletmede çıkmış. İtfaiye ekipleri yaklaşık 5 dakika içerisinde müdahalede bulundu. Şu an gördüğünüz gibi kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor. 75 personel, 20 civarında da itfaiye ekibi şu an burada. Herhangi bir can kaybı ve yaralı yok. Soğutma çalışmaları neticesinde yangının çıkış sebebini de itfaiye ayrıca raporlayacak. Geçmiş olsun. Bina ahşap ve restoran. Biraz daha hızlı yayılmış. Hızlı müdahalede bulunuldu. Herhangi bir yere sıçramadan yangın söndürüldü. Mahsur kalan ve aranan kimse yok. Teşekkür ederim" dedi.

Valilikten açıklama geldi

İstanbul Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Perşembe günü saat 12.50 sıralarında Fatih Eminönü Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak’ta bulunan 5 katlı binada yangın çıkmıştır. Yangın, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup, ekiplerin duman tahliyesi çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre lokanta olarak kullanılan iş yerinin mutfak bölümünde çıktığı düşünülen yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış nedeni, teknik incelemelerin ardından belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.