Tasarruf finansman sektörüne 30 yılı aşkın süredir liderlik eden Eminevim, Ortak Frekans projesi çerçevesinde Elazığ ŞAVAK-DER ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde dernek üyeleri Eminevim’in sunduğu tasarruf finansman hizmetinden indirimli olarak yararlanma fırsatı bulacak.

Tasarruf finansman sektörüne 30 yılı aşkın süredir liderlik eden Eminevim, Ortak Frekans projesi çerçevesinde Elazığ ŞAVAK-DER ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde dernek üyeleri Eminevim’in sunduğu tasarruf finansman hizmetinden indirimli olarak yararlanma fırsatı bulacak.

Eminevim, Ortak Frekans projesi çerçevesinde Elazığ Şavaklılar Derneği ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde tasarruf finansmanından yararlanarak ev, araba veya iş yeri sahibi olmak isteyen dernek üyelerine bir yıl boyunca organizasyon ücretinde yüzde 20’ye varan indirim fırsatları sunuluyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansıyla Türkiye’de 85 milyona hitap eden Eminevim, Ortak Frekans projesi ile Türkiye’nin farklı noktalarında hizmet veren ulusal ve yerel çaptaki yüzlerce dernek, sendika, birlik, federasyon ve diğer sivil toplum kuruluşları üye ve çalışanlarının tasarruf finansmanıyla tanışmasını hedefliyor. Eminevim, bu kurumlara bağlı binlerce kişinin ev, araba ve iş yeri finansmanı ihtiyaçlarını kendi gelirlerine uygun finansman ürünleriyle karşılarken, Ortak Frekans çerçevesinde de ek indirim avantajları sunacak.