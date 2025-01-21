MHP Lideri Devlet Bahçeli: “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan ahşap yapılı bir otelde sabaha karşı çıkan yangın milletimizi ve yöre insanımızı derinden üzmüştür. Bu elim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum. Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı diliyorum.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yaralılarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Felaketi yaşayan tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: iha