Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ankara’da oluşturulan Gazze Hatıra Ormanı’nda kendisi adına dikilen fidanın, kalbinde özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ankara Behiçbey Fidanlığı’nda düzenlenen "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" etkinliğinde oluşturulan "Gazze Hatıra Ormanı"nda, kendisi adına fidan dikilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Gazze Hatıra Ormanı’na adıma dikilen fidan, umudun ve barışın yeşerdiği bir dünyanın sembolü olarak kalbimde özel bir yere sahip. Yeşeren her bir yaprak, çocuklarımız için daha yeşil ve yaşanabilir bir gelecek arzumuzu temsil ederken, birlik ve dayanışma duygularımızı da güçlendirecek. Bu anlamlı katkıyı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Dilerim ki bu fidanlar, Gazze’ye ve insanlığa nefes olsun."