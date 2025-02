Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze’ye gönderdiğimiz 100 bini aşan insani yardımın yanı sıra İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurarak tepkimizi çok net ortaya koyduk. Saldırıların sona ermesi ve saldırıların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için de her türlü gayreti gösterdik. 15 ay boyunca süren bu çabalarımız yüzünden tehdit edildik. Hiçbir zaman boyun eğmedik. Gazzeli ve Filistinli mazlumları bir an an yalnız bırakmadık" dedi.