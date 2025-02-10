Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze’ye gönderdiğimiz 100 bini aşan insani yardımın yanı sıra İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurarak tepkimizi çok net ortaya koyduk. Saldırıların sona ermesi ve saldırıların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için de her türlü gayreti gösterdik. 15 ay boyunca süren bu çabalarımız yüzünden tehdit edildik. Hiçbir zaman boyun eğmedik. Gazzeli ve Filistinli mazlumları bir an an yalnız bırakmadık" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze’ye gönderdiğimiz 100 bini aşan insani yardımın yanı sıra İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurarak tepkimizi çok net ortaya koyduk. Saldırıların sona ermesi ve saldırıların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için de her türlü gayreti gösterdik. 15 ay boyunca süren bu çabalarımız yüzünden tehdit edildik. Hiçbir zaman boyun eğmedik. Gazzeli ve Filistinli mazlumları bir an an yalnız bırakmadık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Malezya’da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tevdi edilen fahri doktora beratına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi ziyaretimiz kapsamında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a tevdi edilen Fahri Doktora Beratı’na tanıklık etmekten büyük onur duyduk" ifadelerini kullandı.

Bu kıymetli payenin Türkiye ve Malezya arasındaki sarsılmaz dostluğun, ortak ideallerin ve geleceğe uzanan güçlü işbirliğinin bir nişanesi olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki kadim bağların ilim, irfan ve ortak vizyonla daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: iha