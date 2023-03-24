Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkıldığı için Malatya’dan Ankara’ya yerleşen Gönen ailesi ile iftar yaptı. Erdoğan’a milli sporcu Mete Gazoz da eşlik etti.

Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkıldığı için Malatya’dan Ankara’ya yerleşen Gönen ailesini ziyaret etti. Erdoğan, kas rahatsızlığı nedeniyle yatalak olan baba Cahit Gönen, anne Elif Gönen, üniversiteye hazırlanan kızı ve ilkokul öğrencisi oğlu ve akrabalarıyla depremin ardından, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan kızları Fatmanur Gönen ile iftar yaptı. Altındağ ilçesine yerleşen aile, yaşanan depremlerde hem Malatya’da hem de Kahramanmaraş’ta 30 yakınını kaybetti.

Aile üyeleriyle tek tek sohbet Erdoğan, daha sonra ramazanın ilk orucunu da 9 kişilik Gönen ailesiyle birlikte açtı.

Ailenin en küçüğü Süleyman’a Mete Gazoz sürprizi

Emine Erdoğan’ın daveti üzerine Antalya’dan gelen milli sporcu Mete Gazoz, ailenin en küçük üyesi olan 4. sınıf öğrencisi Süleyman’a sürpriz yaptı. Küçük çocuğun hayranı olduğu öğrenilen Gazoz, minik hayranını kapıda Olimpiyat şampiyonluğu sırasında yaptığı hareketle selamladı. Depremzede hayranına ok hediye eden Gazoz, Süleyman ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görselleri paylaşan Erdoğan, “Ankara’da depremzede Gönen ailemizin iftar sofrasına konuk oldum. Evin neşesi güzel yavrularımızla vakit geçirmekten mutluluk duydum. Milli okçumuz Mete Gazoz’un hayranı olduğunu öğrendiğimiz Süleyman’a küçük de bir sürprizimiz oldu. Mete abisi gibi Süleyman’ın da çok başarılı olacağına inanıyor, içten misafirperverlikleri için Gönen ailesine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, yüreklerimizdeki yangını gönül sofralarında buluşarak, birbirimize kenetlenerek söndüreceğiz" ifadelerine yer verdi.