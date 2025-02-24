Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Adında AK, ışığında istikbal. İstikrarın teminatı, kalkınmanın öncüsü olan AK Parti, milletimize hizmeti en büyük onur bilerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyor. Birliğimiz güçlü, istikrarımız ve kalkınmamız daim olsun."

Emine Erdoğan, paylaşımında kongreye ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.