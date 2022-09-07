Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın (KOMEK) Saraybosna’daki kurs merkezinde düzenlenen el sanatları sergisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın (KOMEK) Saraybosna’daki kurs merkezinde düzenlenen el sanatları sergisini ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın Saraybosna’daki sergisini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Balkan ülkeleri ziyaretlerine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Saraybosna KOMEK’te düzenlenen el sanatları sergisinde, Bosnalı kursiyerlerin ürettiği el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Kurs yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Erdoğan, “Her eser, kültürümüzden izler taşıyor. Kursiyerler, KOMEK ile mesleki becerilerini geliştirirken, bölge halkına üretim ve istihdam desteği de sağlanıyor. KOMEK’in gönül coğrafyamızda yürüttüğü bu çalışmalar gerçekten çok kıymetli. Konya Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK’in en önemli misyonlarından birinin özellikle istihdama katkıda bulunmak olduğunu belirterek, “Konyamızla birlikte gönül coğrafyamız Balkanlarda da kursiyerler KOMEK vasıtasıyla önemli işlere imza atıyor. KOMEK gibi marka haline gelen bir kuruluşumuza Emine Erdoğan Hanımefendinin ziyaretleri bizi ayrıca mutlu etti. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Kosova gibi gönül coğrafyamız olan ülkelerle kurulan bağın her geçen gün güçlendiğini kaydeden Başkan Altay, faaliyetleri Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı Okulları, Prizren Belediyesi, Travnik Belediyesi ve yerel STK’ların iş birliğiyle sürdürdüklerini ifade ederek katkılarından dolayı tüm paydaşlara teşekkür etti.

El sanatlarından giyim/mefruşata, Türkçeden ney ve hat sanatı gibi branşlar başta olmak üzere 15 branş ile devam eden KOMEK eğitimleri bölge halkı tarafından yoğun ilgi görürken KOMEK bugüne kadar Balkanlar’da 15 bin kursiyere hizmet verdi.