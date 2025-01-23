Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame’nin eşi Jeannette Kagame ile Afrika Kültür Evi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan’ı, Afrika Kültür Evi’nde, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ile Ankara’daki üniversitelerde yüksek lisans yapan Afrikalı öğrenciler karşıladı. Burada, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame’nin eşi Jeannette Kagame’yi karşılayan Emine Erdoğan, konuğu ile kültür evini gezdi.

Kültür evinde Afrika’ya özgü el sanatları ürünlerini inceleyen lider eşleri, Sağlam’dan, Afrika Kültür Evi ile ürünlere ilişkin bilgi aldı. Kagame, Emine Erdoğan’ın himayesinde yayımlanan "Afrika Seyahatlerim", "Afrika Atasözleri Seçkisi" ve "Afrika Yemek Kültürü" kitaplarını da inceledi.

Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklarla bir araya geldiler

Emine Erdoğan ve Jeannette Kagame, daha sonra Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni de ziyaret etti. Cihannüma Salonu’na geçen Emine Erdoğan ve Kagame, Ruanda özel bölümünde yer alan kitapları inceledi. Emine Erdoğan, Kagame’ye, Mevlana’nın "Mesnevi" eserinin İngilizce baskısı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye" tanıtım kitabını hediye etti.

Ardından Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi’ni ziyaret eden Emine Erdoğan ve Kagame, atölye çalışmalarına katılan çocuklarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Çocuklar, kendi yazdıkları ve ciltlerini diktikleri hikaye kitaplarını lider eşlerine imzalattı.

Emine Erdoğan ve Kagame, kütüphane ziyaretlerinin ardından Devlet Konukevi’ne geçti. Kagame, burada, Emine Erdoğan’ın himayelerinde hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı. Lider eşleri daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan’dan ziyaretlere ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Ruanda Cumhurbaşkanının eşi Jeannette Kagame’yi, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği’nde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin adil bir pazar anlayışıyla satışına öncülük etmek için hayata geçirdikleri derneğin serüvenini paylaştığını belirten Emine Erdoğan, "Aralarında Ruanda dokusunu da taşıyan birbirinden özel eserleri birlikte inceledik. Burada her motif bir hikaye, her detay bir kültür yansıması olarak yaşam buluyor. Sayın Kagame ile Afrika Kültür Evi Derneği çatısı altında buluşmamızın, ülkelerimiz arasındaki dayanışma ruhunu sonsuz bir köprüye dönüştürmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, bir diğer paylaşımında da bilginin ışığının, kültürler ve coğrafyalar arasında bağlar kuracağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde, Ruanda Devlet Başkanının kıymetli eşi Jeannette Kagame ile bir araya gelerek, medeniyetimizin derinliklerini yansıtan eserleri birlikte inceledik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, paylaşılan bilgi ve dostlukla zenginleşerek ilerlemesini temenni ediyorum."