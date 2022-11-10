Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva’nın ev sahipliğinde, Semerkant kentindeki "Özbekistan’ın Renkleri" sergisini ziyaret ederek, eserler hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan’a ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlam Aliyev’in eşi Mehriban Aliyeva ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın eşi Aniko Levai ile eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan’da "Özbekistan’ın Renkleri" sergisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

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