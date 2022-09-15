Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Özbekistan programında eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Konigil Kağıt Fabrikası’nı ve yaşayan Özbek Köyü Müzesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Özbekistan programında eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Konigil Kağıt Fabrikası’nı ve yaşayan Özbek Köyü Müzesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Özbekistan’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik ediyor. Emine Erdoğan, Semerkant’ta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya gelerek, Konigil Kağıt Fabrikası’nı ve yaşayan Özbek Köyü Müzesi’ni ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyaretlerine ilişkin paylaşım yapan Emine Erdoğan, "İki bin yıl boyunca bozulmadan günümüze ulaşabilen Semerkant kağıdının serüveni hayranlık uyandırıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özbek Köyü Müzesi ziyaretinden fotoğraflar da paylaşan Emine Erdoğan, "Yaşayan Özbek Köyü Müzesi’nde ise yaşatılan ata geleneklerini görme ve inceleme fırsatı buldum. Zamana adeta meydan okuyan bu yer, aynı zamanda da doğa ile iç içe. Binlerce yıldır doğuyu ve batıyı buluşturan Semerkant, bir kültür hazinesi olarak varlığını sürdürüyor" dedi.