Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ’Biyobozunur Atık Projesi’ni hayata geçiren Yüreğir Belediyesi’ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ’Biyobozunur Atık Projesi’ni hayata geçiren Yüreğir Belediyesi’ni tebrik etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan şu ifadelere yer verdi;

“En değerli hazinemiz toprağımızı korumak için ‘Biyobozunur Atık Projesi’ni hayata geçiren Adana Yüreğir Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Pazar yerlerinden toplanan meyve, sebze atıkları sıfır atık yaklaşımıyla geleceğimiz için bir kazanca, toprağımız içinse doğal gübreye dönüştürülüyor.

Biyobozunur Atık Tesisi’nde, 1 yılda yaklaşık 4 bin ton kompost üretilmesi örnek bir başarı. Sürdürebilir ve geri dönüşüm odaklı belediyecilik anlayışını tüm illerimizde görmeyi umuyorum."

Emine Erdoğan’ın mesajını paylaşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Biyobozunur Atık Yönetim Sistemi ile geleceğe attığımız bir adımla ’’artık’’ geri dönüşüyor, sürdürülebilir ve ekolojik yaklaşımlarla yeni bir başlangıç yapıyoruz. Sıfır atık konusunda bizlere öncülük eden Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.