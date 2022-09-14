4 yıllık görev süresinin dolması üzerine yeniden aday olan Sınmaz, 13 Eylül Salı günü yapılan oylamada 101 Danıştay üyesinin katıldığı oylama sonucunda 75 üyenin oyunu alarak ikinci defa Altıncı Daire Başkanlığına seçildi. Sınmaz 2018 yılında seçildiği Danıştay Altıncı Daire Başkanlığı görevini 2026 yılına kadar sürdürecek.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, şehit ailelerini ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, şehit ailelerini ziyaret etti

Danıştay Genel Kurulu’nda yapılan seçimle Emin Sınmaz, ikinci kez Danıştay Altıncı Daire Başkanlığına seçildi.

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