Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, görevdeki birinci yılı nedeniyle teşekkür mesajı yayımladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, görevdeki birinci yılı nedeniyle teşekkür mesajı yayımladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Bisiklet Federasyonu Başkanlığı’nda birinci yılını doldurdu. Müftüoğlu, birinci yılı nedeniyle yayımladığı teşekkür mesajında, "İnsanoğlunun hayatında bazı günlerin özel bir anlamı vardır. Bu özel anlar hayat boyu hafızalarda kalır, bazen tatlı bazen acıdır. Tatlı olan gülümsemelerle paylaşılırken acı olanlar ise hayatın cilveleri içinde tecrübe olarak yerini alır. Her ikisinde de hayat bize güzellikler sunar. İşte bu güzelliklerden biri de 1. seneyi devriyesini bugün ikmal ettiğimiz Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına siz değerli arkadaşlarımızla beraber gelişimizin yıldönümü. Geriye dönüp baktığımız zaman, geçen bu sürede birbirimizi daha yakından tanıdık. Beraber çok güzel işlere imza attık. Edindiğimiz ekip ve aile bilinci bizleri bundan sonra da başarıdan başarıya koşturacaktır. Çıktığımız bu ulvi yolda benimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Başkanlığımızın birinci yılında bizlere destek, katkı ve himayelerini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. M. Muharrem Kasapoğlu’na ve tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.