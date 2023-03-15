Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bisikleti yaygın bir ulaşım aracı haline getirmek istediklerini söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, D-Smart ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu. Faik Gürses’in sorularını yanıtlayan Müftüoğlu, "Asrın felaketi dediğimiz, ülkemizde yaşanan deprem hakikaten beni çok üzdü. Depremin ikinci günü asbaşkanımız Mehmet Samsa, 6-7 tane tırı yiyecek, içecekle doldurtarak Kahramanmaraş’a indiler. Yetebildikleri yerlere yardımda bulundular. Oraya gidince, devletin ve hereksin orada olduğunu gördük. Büyük bir görev aşkıyla herkes alana yayıldı. Bu milletin el ele, gönül gönüle vererek, insanların acılarını azaltmaya çalıştığını gördüm.

Sırbistan Federasyonu ile birlikte, depremde yaşanan acıyı paylaşmak için 23 Nisan tarihinde Belgrad’da bir organizasyon yapacağız. Deprem bölgesinde bulunan sporcularımıza moral vermek amacıyla oraya göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bisikleti büyütüyoruz"

Konya’daki kapalı veledrom ile birlikte Türk bisikletinin çehresinin değişeceğini vurgulayan Müftüoğlu, "Veledromu ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Hızlı bir şekilde koordinasyonlarının yapılıp bu hale gelmesinde çok büyük emeği olan, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da bisiklet ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki 50 yılı kurtardık. Ülkemiz bu veledromdan hem dünya şampiyonları hem de olimpiyat madalyası getirecek. 10 Yıl içinde büyük başarılar geleceğine inanıyorum ve biliyorum. Artık bahane hakkımız yok. ’Bisikleti Büyütüyoruz’ sloganı ile birlikte bisiklet büyüyecek. Tüm antrenörlerimiz büyük bir çaba içinde olacak. Hepsini Konya’ya getirip, onlardan burada faydalanmak istiyoruz.

Diğer ülkelerden Antalya’ya gelen yabancı takımlar kış mevsiminde tünellerin de açılması ile birlikte Konya’ya 2 saat gibi bir sürede ulaşarak veledromdan yararlanabilecekler. Onlara da bu kapıyı açarak veledromun işlemesi ve ortaklaşa antrenman yaparak Mallorca’daki gibi büyütmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"100. Yıl Turu yapacağız"

Cumhuriyetin 100. yılına özel turlar gerçekleştirileceğini dile getiren Başkan Müftüoğlu, "2013 yılında Dünya Federasyonu’na başladığımız zaman, Avustralya Kıta Federasyon Başkanı kadındı ve bugün kadın sporcular Fransa Tur’u gibi bir turun küçüğünü yapıyorlar. Paris şehrini kapatarak bu turu gerçekleştiriyorlar. Biz de kadın takımı çıkarıp onları bir tura hazırlamak istiyoruz. Sponsorlarla görüşmelerimiz belirli bir noktaya geldi. Daha sonra pist bisikletinde de bunları yapmak istiyoruz. Bu yıl önemli organizasyonlarımız var. Hem Cumhuriyetimizin hem de federasyonumuzun 100. yılı olduğu için, 100. Yıl Turu diye uluslararası bir tur yapacağız. Van Turu’nu da tekrardan hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bisiklet turizmi Türkiye’de farklı bir boyuta geldi. Mehmet Cengiz ile birlikte, 2018 yılında bisiklet turizmini öne çıkartmak adına bir proje hazırlayıp bakanlığa sunduk. Bakan bey projeye inanılmaz bir katkı sağladı. Ülkemizde bisiklet dostu otel yoktu. Spor Bakanlığımız ile Turizm Bakanlığımız birlikte ortak bir çalışma yürüterek ülkemizdeki bisiklet dostu oteller çoğalmaya başladı. Amaç sadece para kazanmak değil, yurt dışından gelen sporcular ile birlikte bizim sporcularımızın beraber antrenman yapması, hem görgümüzü hem seviyemizi farklı bir boyuta taşıdı" diye konuştu.

"Bisiklet sporu yapan biri mutsuzluğu bilemez"

"Bisikleti büyütüyoruz derken gerçekten büyütüyoruz" diyen Emin Müftüoğlu, şöyle devam etti:

"Geçen yıl bin 500 kişi Granfondo’da start aldı. Katılım sağlayanların hepsi iş adamları. Bir piramit olarak düşünecek olursak, en tepede profesyoneller var ancak alt taraflarda çok geniş bir kitle mevcut. Halkın spor yapması ve sağlıklı yaşaması gerekiyor. Bisiklet sporu yapan biri mutsuzluğu bilemez. Paris kentinde, tepki çekmesine rağmen yolun bir bölümü kapatılıp bisiklet yolu yapıldı. Şu an orada en hızlı taşıt bisiklet olmuş durumda. İstanbul’da da bisiklet kullanıcısı sayısı çok fazla. Kolay değil ancak umarım ülkemizde de bunlar olur. Benim gerçekleşmesini çok istediğim bir proje var. Anamur - Alanya arası ilk örneklendirmeyi yapmak istiyoruz. Tüneller tamamlanınca, Alanya’dan bisiklete binip Anamur’a kadar hiç trafik görmeden gidilebilecek."

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Balkan Bisiklet Birliği’ne zor da olsa seçilmeyi başardık. 12 ülkeyiz ve birlik olduğumuz zaman bu seçimlerin 4’te 1’ine hükmedebiliyorsunuz. Bu da Balkanların gücünü ortaya koyuyor. Geçen yıl Dünya Federasyonu’nun komisyonuna seçildik. Bu komisyonda kime ne kadar yardım edilecek onların kararını veriyorsunuz.

Bu yıl Sakarya’da önemli organizasyonlar olacak. Avrupa Kupası ve Dünya Kupası’nı yapacağız. Bu durum bizi heyecanlandırıyor. Sakarya, bisiklet şehri olma konusunda çok büyük bir farkındalık ortaya koydu. Artık bisiklet ailesinin bildiği bir şehir haline geldi. Herkesin mayıs ayında oraya gelip izlemesini tavsiye ediyorum."