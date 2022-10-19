Samsunspor Kulübü’nün eski futbolcusu, kaptanı ve başkanı Emin Kar, vefatının 1. yılında anıldı.

Samsunspor Kulübü’nün eski futbolcusu, kaptanı ve başkanı Emin Kar, vefatının 1. yılında anıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un unutulmaz kaptanı Emin Kar’ın vefatının 1. yılında “Emin Kar’sız 1 Yıl Anma Gecesi" düzenlendi. Anma gecesinde konuşan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen, "Böyle akşamlar söz almak ve hislerimizi ifade etmek çok zor. Hele de bu ömrünün büyük kısmını sevdiği, inandığı şehre, kulübe adamış bir kardeşimizin vefatının yıl dönümünde yapacaksanız bu daha zor. Gönül isterdi ki bugün sevgili Emin Kar kardeşimiz aramızda olsaydı, bu geceyi de hiç düzenlememiş olsaydık. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen anma gecesine ayrıca Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, futbol akademi teknik direktörleri, Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Vennas Akyol Haznedar, yönetim kurulu üyeleri, basketbol takımı antrenörleri, Divan Kurulu Başkanı Hakkı Tomaç, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, eski futbolcular, taraftarlar, sevenleri ve ailesi katıldı.

Emin Kar

20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile oynayacağı Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşması için bu kente giden Samsunspor takımı, saat 09.30 sıralarında Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu kafileyi taşıyan otobüs uçuruma yuvarlanmış ve Samsunspor üç oyuncusunu, teknik direktörünü ve şoförünü kazada kaybetmişti. Kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomiç ise Sırbistan’da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış veya sakat kalmıştı. Takım kaptanı Emin Kar da yoğun bakımdan çıktıktan sonra belden aşağısı felç olmuş ve yaşantısına tekerlekli sandalyeye mahkum olarak devam etmek zorunda kalmıştı. Kar, belden aşağısı felçli olmasına rağmen yıllarca Samsunspor’a hizmet vermeye devam etmişti.