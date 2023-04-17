Emet Belediyesince ilçede 3 yıldan beri Ramazan bayramlarında gerçekleştirilen "Birlik Kahvaltıları" etkinliği, bu Ramazan Bayramı’nda Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilecek.

Emet Belediyesinin ve vatandaşların destekleri ile temin edilen kahvaltılık koliler, Ramazan Bayramı’ndan önce Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştırıldı. Aralarında Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner’in de bulunduğu Hatay’a giden Emet Belediyesi ekiplerini bir dönem Emet Kaymakamı olarak görev yapan Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz karşıladı. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan’a Emet’te bayramlarda gerçekleştirilen "Birlik Kahvaltısı" etkinliğini anlatarak, bu yılki organizasyonu deprem bölgesine taşıdıklarını ifade etti.

Emet’in kendisi için özellikli bir yer olduğuna dikkat çeken Kaymakam Arslan, "Emet’te çok değerli insanlar var. Ayrıca kendine has bir kültürü de sahip. O bakımdan Emet’e yürekten bağlıyım. Emet Belediyesine ve ilçe halkına bölgemize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Bizler burada yerel yönetimimizle beraber depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz" dedi.

Daha sonra Emet’ten gelen araçta yüklü bulunan kahvaltılık koliler pikaplarla ilçe geneline dağıtıldı. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, depremzede vatandaşlara kahvaltılık kolilerinin dağıtımı esnasında Emet halkının selamlarını söyleyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem bölgesinde çocuklarla da bir araya gelen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner onlara oyuncak dağıttı. Başkan Doğan, çocuklara ilçede başlattıkları oyuncak kampanyası çerçevesinde 23 Nisan’da bölgeye oyuncak getirecekleri müjdesini verdi.

Her iki başkan depremin ilk anından itibaren bölgede görevli olan Kütahya Valisi Ali Çelik ve Uşak Valisi Turan Ergün’ü koordinasyon merkezlerinde ziyaret ettiler. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirdikleri etkinlik sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, asrın felaketinde tüm ülkede olduğu gibi acıları hep birlikte yüreklerinde hissettiklerini söyledi. Doğan, "Yaralarımızı birlikte saracağımızı göstermek, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak ve destek olmak için deprem anından bu yana çok sayıda araç ekipman ve erzak desteği sağladık. Bugün de geleneksel hale getirdiğimizi birlik kahvaltımızı bölgemize taşıyarak unutmadığımızı ve yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Halkımızın selamlarını iletip, depremzede vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ettik. Rabbim bu acıları bizlere bir daha yaşatmasın "dedi.