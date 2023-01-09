Kütahya’nın Emet ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kütahya’nın Emet ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza, Tavşanlı Emet karayolu 37. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emet ilçesinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Yılmaz Köylü (56) idaresindeki 43 KZ 289 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak takla attı. Kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz Köylü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servisi tarafından Emet Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücü Yılmaz Köylü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturmasını sürüyor.