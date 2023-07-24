Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçede yıllardan beri süren su sıkıntısının sebebinin eskimiş alt yapı ve görünmeyen su kaçakları olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçenin 60 yıllık alt yapısını modernize etme çalışmalarının tamamlanmasıyla su kaçaklarının sona ereceğini, temiz ve yeni içme suyu hattının hayata geçirileceğini söyledi.

Emet ilçesinin kısıtlı su kaynaklarının, bilinmeyen kaçaklar yüzünden daha büyük sorunlar haline geldiğini belirten Başkan Doğan, "Yeni içme suyu hattımız hizmete girdiğinde bu kaçaklar son bulmuş olacak. Yeni sistemle beraber online skada sistemi sayesinde oluşabilecek arıza ve kaçaklar ekranlarda görülebilecek ve kısa sürede müdahale edilebilecek. Merkezde yapımı süren 3 büyük su deposunun da, büyük arızalar durumunda şehre uzun süre su takviyesi sağlayacak” dedi.

Bu arada yüklenici firma, Emet Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği içinde, içme suyu çalışmalarında derinliklerde bulunan su kaçaklarını tespit ederek bu kaçakların önüne geçmeyi hedefliyor. Teknik ekipler, su sıkıntısının en büyük nedenlerinden birinin eskimiş ve kaçak su hatları olduğunu belirtiyor ve her tespit edilen kaçağın, su hattının daha sağlıklı çalışmasına büyük katkılar sağladığını ifade ettiler.