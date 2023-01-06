Kütahya’nın Emet ilçesindeki camilerde Cuma namazı sonrası ilçede yaşanan kuraklığın son bulması dual edildi, lokma, pilav, ayran ve helva dağıtıldı.

Kütahya’nın Emet ilçesindeki camilerde Cuma namazı sonrası ilçede yaşanan kuraklığın son bulması dual edildi, lokma, pilav, ayran ve helva dağıtıldı.

Emet İlçe Müftülüğü Vaizlerince İlçe Merkezinde bulunan 19 camide Cuma namazı sonrası yağmur duası ve kaza belanın defi için dualar yapılırken, merkez mahalle muhtarları organizesinde halka lokma ikramı yapıldı. Hayırsever vatandaşlar tarafından ise pilav, ayran ve helva dağıtımı gerçekleştirildi.

Merkezdeki 7 Mahalle Muhtarı İlçe Müftülüğü ile koordineli yağmur ve bereket duasının ardından lokma hayrı gerçekleştirdiler.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Gencan, Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara, Akpınar Mahallesi Muhtarı İlhan Özdemir, Kaynarca Mahallesi Muhtarı Ahmet Şengül, Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz, Esentepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Kaygısız ile birlikte yağmur ve bereket duası ile lokma etkinliği gerçekleştiridiklerini söyleyen Dere Mahallesi Muhtarı Hasan Yürümez, ” Kurak geçen kış çiftçilerimizi ve halkımızı tedirgin ediyor. Bu mevsimde halen kar yağmaması ile bir nevi afet yaşıyoruz. Rabbim günahlarımızı bağışlasın. Yapılan duaları ve hayırları ile memleketimize bol ağış ve bereket nasip etsin “dedi.