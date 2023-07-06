Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali etkinlikleri çerçevesinde çeşitli bölgelerden özel kıyafetleri ile ilçeye gelen Yörük ve Türkmen derneklerinin düzenledikleri kortej yürüyüşü büyük ilgi gördü.

Etkinliğe, Turgutlu Yörük Türkmenleri Dayanışma Derneği, Osmangazi Yörük ve Türkmenler Derneği, Zafer Atlı Cirit ve Okçuluk Selendi Yörükleri, Çambel Sancaklı Yörükler Derneği, Kayı Boyu Domaniç Kültür Derneği, Tavşanlı Kayı Boyu Ertuğrul Gazi Yörük ve Türkmenleri Derneği vasıtasıyla 50’den fazla Yörük ve Türkmen özel kıyafetleri ile dernek üyeleri katıldı.

Mehter Marşı ve davul zurna eşliğinde Emet Hükümet Caddesinden festival alanına kortej yürüyüşü yapılırken korteje katılan atlılar ve fayton ilçe halkından büyük ilgi gördü.