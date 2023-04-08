Emet Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yetimler ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

İftar programına Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yetimler ve aileleri katıldı. Kaymakam Hasan Çiçek ve Başkan Hüseyin Doğan, iftar yemeğine katılan misafirler ile yakından ilgilenerek istek ve taleplerini dinlerken çocukları da çeşitli hediyelerle sevindirdiler.

Kaymakam Çiçek, yakın zamanda yaşanan asrın felaketi depremde enkaz altında vefat eden çocukların olduğu gibi, ebeveynlerini kaybederek yetim ve öksüz kalan çocukların bulunduğunu, koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 350 binden fazla başvuru olmasının ise bu konularda Türk halkının ne kadar duyarlı olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Çiçek, deprem sonrası Emet ilçesinde ikamet eden depremzedeler için vakıf olarak gerekli desteklerin verildiğini ve ilçe merkezinde de bir sosyal market açıldığını sözlerine ekledi.