Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivalinde “Yörükler, Türkmenler ve Türk Dünyası Günü” adı altında düzenlenen etkinlik sonunda sahne alan Uğur Işılak, kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir akşam yaşattı.

Festival alanında sahneye çıkan Uğur Işılak, sevilen şarkılarını ve türkülerini seslendirdiği yaklaşık 1 saat süren konserde sevenlerinden büyük ilgi görürken, ellerinde Türk Bayraklarıyla festival alanını dolduran binlerce vatandaşa muhteşem performansıyla büyük coşku yaşattı.

Konser sonunda sanatçı Uğur Işılak’a Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner EMFEST çini tabağı ve belediye üretimi keçi peyniri takdim ettiler.