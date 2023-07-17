Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atarak devrilen otomobilde bulunan biri 17 günlük bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Emet-Hisarcık kara yolunda meydana geldi. Hisarcık’tan Emet’e istikametine seyreden Kadir Ö. yönetimindeki 43 PY 945 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak devrildi. Kazada sürücü Kadir Ö. (48) ve araçta yolcu olarak bulunan Gülseren Ö, Fadime Ç. ve 17 günlük bebek hafif yaralandı.

Kaza sonrası yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.