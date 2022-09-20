Emet Belediyesi tarafından uygulamaya konulan su dolum ve ödeme noktası vatandaşların hizmetine sunuldu.

Emet Belediyesi tarafından uygulamaya konulan su dolum ve ödeme noktası vatandaşların hizmetine sunuldu.

Emet Belediye Hizmet binası girişine konulan su dolum ve ödeme noktasında vatandaşlar 7 gün 24 saat su yükleme, kira ve vergi borcu ödeme işlemlerini daha kolay ve beklemeden kredi kartı ve bankamatik kartları ile yapabilecekler.

Gelişen teknolojiyi etkin kullanarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için akıllı vezne uygulamasına başladıklarını ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, " Vatandaşlarımız 7 gün 24 saat hizmet verecek bu veznemizde, su yükleme ve borç ödeme işlemleri yapılabilecekler. Belediyemiz önündeki su yükleme cihazlarında suyu tükenen vatandaşlarımız gece veya hafta sonu da avans yükleme yapabiliyordu. Ancak avans alınmasına rağmen su bittiği zaman mesai saatini beklemek zorunda kalıyorlardı. Akıllı vezne sistemimiz buna son verecek. Vatandaşlarımız 7 gün 24 saat akıllı veznemizden su yüklemesi yapabilecekler. Ayrıca akıllı veznemizde su faturası ödemeleri, emlak borç ödemeleri, ilan, reklam ödemeleri ile ÇTV borçlarını da hemşerilerimiz buralardan ödeyebilirler. İlçemize ve belediyemize hayırlı olsun" dedi.