Emet Kaymakamı Furkan Seyman, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ilçe protokolü ile mahalle ve köy muhtarları, Sorgun Göleti ve faaliyete geçen su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Bölgenin uzun yıllardır çözülmeyi bekleyen arsenikli su sorununa son verecek olan arıtma tesisinin tamamlanarak faaliyete geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Koca, "Göreve geldiğimizden bu yana, Emet halkının su sorununu çözmek en öncelikli hedeflerimizden biriydi. Sorgun Göleti projemizle başlayan bu yolculuğumuz, bugün arıtma tesisimizin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla nihayete erdi. Tesisin aktif olarak çalışmasıyla su artık depolara veriliyor. Böylelikle halkın temiz suya erişimi sağlanacak" dedi.

İncelemeler esnasında muhtarlara, tesisin çalışma sistemi ve su arıtma sürecinin işleyişi detaylı olarak anlatıldı. Muhtarlar ilçenin geleceği için büyük bir adım olan bu yatırımı yerinde incelemekten memnun olduklarını belirttiler.

Başkan Koca, önümüzdeki hafta itibarıyla su abonelik bağlantıları işlemlerinin de başlayacağını müjdeleyerek, Emet halkının artık sağlıklı ve sürekli temiz suya erişim sağlayabileceğini vurguladı.

Koca, "Bu tesis, sadece Emet merkez için değil, çevre köylerimiz ve mahallelerimiz için de büyük bir hizmet. Emet’in yıllardır beklediği bu yatırımı hayata geçirmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.