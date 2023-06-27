Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan protokol üyeleri ile birlikte Kurban Bayramı öncesi ilçe merkezi ve köylerdeki şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Istık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kenan Yaşar, İlçe Müftü Vekili Birol Usaç ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür vekili Hasan Tansoy ile birlikte Kurban Bayramı öncesi şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutlayıp, hayır dualarını aldılar..

Bu cennet vatanın ve milletin bekası için canını seve seve veren aziz şehitlerin ailelerini kutsal birer emanet olarak gördüklerini ve her türlü ihtiyaçları için gerekli destekleri sağladıklarını ifade eden Emet Kaymakamı Hasan Çiçek,” “Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan kurbanın ve Kurban Bayramı’nın anlamını çok iyi kavramak mecburiyetindeyiz. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen şer odakları ile kararlılıkla mücadele ettiğimiz bir süreçte idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nın, birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik girişimleri milletçe boşa çıkarmak için önemli bir vesile olacağı kanaatindeyim. Bu bayram vesilesiyle, aşımızı, ekmeğimizi, sevincimizi ve hüznümüzü birbirimizle paylaşalım. İnsanlarımızı birbirine düşüren, uzaklaştıran, her türlü fitne ve fesadı hep birlikte bertaraf edelim. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere, Emetli hemşerilerimin, Kütahyalı hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlar, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Cenabı Allah’ tan niyaz ederim” dedi.

Her fırsatta şehit ve gazi ailelerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve ihtiyaç olduğunda yanlarında olmaya gayret gösterdiklerini söyleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” Ülkemizin birliği, vatanımız ve bayrağımız için milletimizin için gözünü kırpmadan kurban olan tüm güvenlik güçlerimiz, demokrasi şehitlerimizi de bayram vesilesi ile bir kez daha rahmetle anarken, huzur içinde nice bayramlara erişmemiz temennilerimle tüm halkımızın mübarek Kurban bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.