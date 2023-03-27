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Konuyla ilgili Emet İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada,” Müftülüğümüz personeli Mustafa Atilla, Ramazan Özdemir ve Kuran Kursu öğreticisi Harun Çetin Umutlu köyü camiinde teravih namazı öncesi sohbet yapıp sonrasında Sakal- ı Şerifi ziyarete açtılar. Umutlu köyü camii cemati Peygamber Efendimizin manevi huzurunda salatü selam getirip duada bulundular” ifadelerine yer verildi.

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi yarışmaya 3 proje ile katılıyor

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi yarışmaya 3 proje ile katılıyor

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