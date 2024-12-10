Kütahya’nın Emet ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, H.E yönetimindeki 43 HE. 567 plakalı araç, Esentepe Mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Keskin’e (78) çarptı. Kazada, semt pazarından geldiği öğrenilen Keskin ağır yaralanırken, aldığı sebze ve meyveler yolun ortasına saçıldı. Ağır yaralı yaşlı adam, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: iha