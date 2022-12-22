Kütahya’nın Emet ilçesinde Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP) 14. 3. Etap bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kütahya’nın Emet ilçesinde Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP) 14. 3. Etap bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Emet ilçesindeki toplantıda çiftçilere, ekonomik altyapı ile ekonomik yatırımlar hakkında ve destekleme konularında bilgiler verildi.
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