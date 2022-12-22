Emet ilçesindeki toplantıda çiftçilere, ekonomik altyapı ile ekonomik yatırımlar hakkında ve destekleme konularında bilgiler verildi.

Genel Sekreter Veli Oğuz: "Son 4 yılda 349 proje önerisi aldık, bunlardan 46 tanesi başarılı oldu"

Genel Sekreter Veli Oğuz: "Son 4 yılda 349 proje önerisi aldık, bunlardan 46 tanesi başarılı oldu"

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP) 14. 3. Etap bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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