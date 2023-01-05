Kütahya’nın Emet ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfınca kitap okuma kampanyası başlatıldı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfınca kitap okuma kampanyası başlatıldı.

Kampanya çerçevesinde Emet TÜGVA temsilciliğince ilçe ve köy ortaokulları ziyaret edilerek öğrencilere kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

Kampanya hakkında bilgi veren Emet TÜGVA Temsilcisi Mustafa Şener,” TÜGVA sayesinde okuyan gençler hem kendini geliştiriyor, hem ödüller kazanıyor. Her yıl düzenlediğimiz Kitap Kurdu yarışmamız için çalışmalara başladık. Emet TÜGVA olarak Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz ile beraber ilçemiz ortaokullarını ziyaret ederek kitaplarını asıl sahiplerine ulaştırdık ve yarışma duyurusunu öğrencilere ilettik. Kitap Kurdu yarışmamıza desteklerinden dolayı Kaymakamımız Hasan Çiçek’e, Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan’a, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz’e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Şen’e, ilçemizin tüm ortaokul idarecilerine ve Danışman Öğretmenlerimize şükranlarımızı sunarız” dedi.