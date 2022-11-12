Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Şaban Taşdemir ambulansla kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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