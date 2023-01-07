İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Emrah Çamköy, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Gümüşçü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ertan Akça, Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Eşsiz yapılan ziyarete eşlik ettiler.

Yapılan ziyarette vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla sohbet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek kolaylıklar diledi.

Ziyarette vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinde kalitenin ve memnuniyetin attırılmasına yönelik talimatlarını yineleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hizmet etkinliği ve verimliliği konusunda bilinçli olunması hususunda sağlık tesisi yöneticilerinin özen göstermelerini istedi.

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