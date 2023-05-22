Kütahya’nın Emet ilçesi Yenice köyünde baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdrellez, binlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Geleneksel hıdrellez şenlikleri için vatandaşlar Emet Yeniceköy İsmail Altınay Mesire alanına akın etti. 3 binden fazla aracın giriş yaptığı bölgede 130 esnaf sergi açtı. 10 binden fazla kişinin katıldığı şenlik için Emet İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde çevre ilçelerden gelen takviyelerle 70 personel güvenlik tedbiri alınırken, sahada itfaiye ve ambulans gün boyu hazır bekledi.

Emet Belediyesi başta Emet ve Hisarcık olmak üzere çok sayıda insanın akın ettiği bölgeye 22 adet portatif ve seyyar tuvalet kurdu. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, her yıl bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği şenliklerde vatandaşların mağdur olmaması adına belediyece seyyar tuvaletlerin kiralanarak bölgede kurulumunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hıdırellez alanında kurulan pazar yerinde 130 esnafın sergi açtığını söyleyen Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan, ”Sabah saatlerinde 3 binden fazla araç bölgeye giriş yaptı. Akşama kadar hareketlilik devam etti. Şenliklere Emet ve Hisarcık halkının yanı sıra başta Kütahya ve Tavşanlı olmak üzere çok sayıda il ve ilçeden katılım gerçekleşti” dedi.

Emet Belediyesince kurulan çadırda ise halka dondurma ve pilav ikramında bulunuldu. Yine Emet Belediyesi organizasyonun da bölgede Kütahya Evliya Çelebi mehteran takımı gösteri yaptı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı da bölgeye gelerek, Hıdrellez şenliklerinde vatandaşlarla buluştu.