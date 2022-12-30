Toplumda farkındalık oluşturmak adına düzenlenen kitap okuma etkinliğine İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Istık, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Nuri Ceyhan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve KYK öğrencileri katıldı.

Emet Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde yürütülen “Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap” isimli okuma projesi çerçevesinde Kredi Yurtlar Kurumu ev sahipliğinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

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