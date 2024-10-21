Emet ilçesinde hafızlıklarını tamamlayan 40 öğrenci için Hafızlık İcazet Programı düzenlendi.

Emet İlçe Müftülüğü tarafından Kapalı Spor Salonunda hafızlıklarını tamamlayan 19 kız ve 21 erkek öğrenci için düzenlenen Hafızlık İcazet Programına Emet Kaymakamı Furkan Seyman, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, AK Parti İlçe Başkanı Ozan Tuncel, yönetim kurulu üyeleri, İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez, Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar, Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri, protokol üyeleri ve hafızların aileleri katıldı.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin riyasetinde icra edilen program, Kütahya Ulu Camii Baş İmam-Hatibi Mehmet Ali Sarı ve Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyelerinden Musa Coşkun’un Kur’an-ı Kerim tilavetleri, protokol konuşmaları ve hafızlara belge takdimi sonrası yapılan dua ile sona erdi.