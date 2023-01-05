Emet İlçe Emniyet Müdürlüğünce 2022 yılında yapılan asayiş çalışmalarında, 17 bin 684 şahıs ve 15 bin 536 araç sorgulaması yaparken, hakkında yakalama kararı olan 21 şahıs yakalandı.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğünce 2022 yılında yapılan asayiş çalışmalarında, 17 bin 684 şahıs ve 15 bin 536 araç sorgulaması yaparken, hakkında yakalama kararı olan 21 şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün 2022 yılında şüpheli şahıs ve araçlara yönelik ilçe merkezi ana cadde ve sokaklarda, umuma açık yerlerde, okul çevrelerinde trafik ve asayiş uygulamalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilen açıklamada,” 2022 yılı içinde 17 bin 684 şahıs ve 15 bin 536 araç sorgulaması yapılırken, denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 21 şahıs da yakalanarak adalete teslim edildi. Resmi ve sivil ekipler ilçedeki tüm mahalle ve sokaklarda motorize ve yaya olarak devriyelerde meydana gelebilecek tüm olaylara karşı önlemler alırken, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı önlemeye yönelikte gerekli denetim ve hassasiyeti göstermeye devam etmektedir. 112 Acil İhbar Hattına gelen tüm ihbarlara kısa sürede müdahale eden ekiplerimiz vatandaşların can ve mal güvenliği için tüm personelleriyle 24 saat esasına göre özverili çalışmalarını sürdürmektedir” denildi.

“2022 yılında 7 proje yürütüldü”

2022 yılında ilçede 7 proje yürütüldüğüne dikkat çekilen açıklamada,”İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Toplum Destekli Polislik Hizmetleri Büro Amirliği, Çevre ve doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Şehit Polis Yusuf Kayalı Polis Merkezine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, Aile ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği vasıtası ile 2022 yılında 7 proje yürüterek tüm kamu kurumlarını bilgilendirici broşür dağıtımı, okullarda ve Meslek Yüksekokulunda bilgilendirme seminerleri düzenledi. Okullarımızda minik öğrencilerimize trafik güvenli eğitimi, liselerde alkol ve uyuşturucuya karşı velileri bilgilendirme seminerleri yapan ekiplerimiz, sahada da güvenli trafik uygulamaları konusunda sürücüleri bilgilendirme çalışmaları yürüttüler. “Öncelik yayanın, öncelik hayatın” projesi,”Bi hareketine bakar hayat” projesi,”Narko rehber, narko anne projesi, ”Güvenli internet kullanımı sosyal ağ televizyon projesi”, Sanal alışveriş ve telefon dolandırıcılığı projesi”, KADES uygulaması, “Haydi uygulama tanıtım projesi” çerçevesinde vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için afiş broşür dağıtımı ve seminerlerle farkındalık oluşturuldu” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, ilçede vatandaşların huzuru, can ve mal güvenliği için etkin olarak sahada olan Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2023 yılında da aynı kararlılık ve özveriyle çalışmalarına devam edeceğini, halkın polisle işbirliği içerisinde genel asayişe katkı sağlamak adına şüpheli durumlarda emniyet güçlerini bilgilendirmelerinin önemine vurgu yaptılar.