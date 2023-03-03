Kütahya’nın Emet ilçesi Aydıncık köyünde çıkan yangında bir ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kütahya’nın Emet ilçesi Aydıncık köyünde çıkan yangında bir ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydıncık köyünde akşam saatlerinde Ahmet Altın, Halil İbrahim Altın ve İsmail Altın’a ait oturulmayan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra Hüseyin Alkış’a ait samanlığa da sıçradı. Yangına Emet, Çavdarhisar Belediyeleri, Emet Bor İşletmesi ve Emet Orman İşletmesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonrası ev ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, samanlık yanında bulunan bir binanın da duvarı yangından zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.