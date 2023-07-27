Emet ilçesi Umutlu köyünde ekili alanda çıkan yangın zamanında yapılan müdahale sonucu ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında 8 dönüm ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Umutlu köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle ekili alanda çıkan yangın sonucu Osman Aydın, Ahmet Elibol ve Nurullah Varol’a ait 8 dönüm ekili arazi zarar gördü. Yangına ilk müdahale köye ait su tankeri ile yapılırken, yangın Emet Orman işletmesi ve Emet Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. İlçe jandarma ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Muhtarlık olarak yangına ilk müdahaleyi su tankeri ile yaptıklarını belirten Umutlu köyü Muhtarı İbrahim Güçük, “Sağ olsunlar köyde bulunan vatandaşlarımızda hemen traktörleriyle olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarımıza katıldılar. Orman İşletme Müdürlüğümüz ve Emet belediyesi itfaiye ekiplerimizde kısa sürede gelerek gerekli müdahaleyi yaptı. Yangında 3 vatandaşımızın 8 dönüm ekili arazisi zarar gördü. Çalışmalara katılan halkımıza ve kurumlarımıza köy halkımız adına teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun “dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.