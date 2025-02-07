Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, ilçede eğitim ve tarımı bir arada yürüten Gazi Emet İlkokulunu ziyaret ederek okul personelini meyvecilik ve sera çalışmaları konusunda bilgilendirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede eğitim ve tarımı bir arada yürüten ve gelecek nesillere tarımı sevdirerek benimseten Gazi Emet İlkokulunu ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde, okul bahçesinde gerçekleştirilen meyvecilik, sera çalışmaları ve diğer tarımsal faaliyetler yerinde incelendi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri okul personeline kış bakımı ve bahar dönemi için çeşitli tavsiyelerde bulundu.