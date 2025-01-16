Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde görevli hekimler ile ilçede görev yapan aile hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezinde görevli hekimler, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin entegrasyonu çerçevesinde bir araya gelerek yürütülecek çalışmalara dair bilgi ve tecrübelerini paylaştılar.

Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesindeki toplantıda, aile hekimlerinin hastaları 2. veya 3. basamak kamu sağlık tesislerine ya da Sağlıklı Hayat Merkezine sevk etmeleri, aile hekimlerince istenebilecek tetkiklerin yapılması ve bu tetkiklerin değerlendirilmesi konularında etkili bir koordinasyon sağlanmasının, entegrasyon sürecinin sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmasında önemli bir rol oynayacağı vurgulandı.