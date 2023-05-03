Kütahya’nın Emet ilçesinde çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kütahya İl Özel İdaresi kaynaklı 5 ton nohut ve 150 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kütahya İl Özel İdaresi destekli olarak, Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde yüzde 50 destekli 400 dekar alana ekimi yapılacak 5 ton nohut ve Yağlı Tohumlu Bitki Yetiştiriciliği projesi çerçevesinde yüzde 75 destekli 300 dekar alana ekimi yapılacak 150 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tohum dağıtım törenine Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı S. Sami Demirsöz, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ünlü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alper Kızılçay ile tohum teslim alacak çiftçiler katıldı.

Törende İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alper Kızılçay tarafından nohut ve ayçiçeği yetiştiriciliği ile ilgili kısaca bilgi verildi.

Dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Hasan Çiçek, “Dağıtımını yaptığımız nohut ve ayçiçeği tohumlarının üreticilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, bereketli ve bol kazançlı ürünler diliyorum. Ayrıca, tohumların temininde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum“ dedi.

Etkinlik sonunda, ayçiçeği ve nohut tohumlarını teslim alan çiftçiler, Kaymakam Hasan Çiçek’e, İl Özel İdaresine ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ettiler.