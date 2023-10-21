Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçi eğitimleri çerçevesinde Dereli köyünde dut ve muhtelif meyve ağaçlarında bitki sağlığı ile ilgili mücadele yöntemleri, gübreleme ve bakım işlemi konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından Dereli köyünde çiftçi eğitimleri çerçevesinde başlıca üretimi yapılan 5 bin 750 adet Dut ve muhtelif meyve ağaçlarında bitki sağlığı ile ilgili mücadele yöntemleri, gübreleme ve bakım işlemi konularında bilgilendirme yapılmıştır” denildi.